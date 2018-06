Diebstahl aus liegen gebliebenem Lkw

red



Ein mit Weinkisten beladener Pannen-Lkw wurde auf der B 4 von Unbekannten angegangen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Coburg. Die Straftat geschah in der Nacht auf Donnerstag, 21. Juni.Der Fahrer musste seinen defekten Lkw auf dem Pannenstreifen der B 4, Höhe Untersiemau , abstellen. Die Reparatur war zur Nachtzeit nicht möglich und sollte am Folgetag durchgeführt werden. Am Morgen, als der 44-jährige Fahrer zum Lkw zurückkam, traute er seinen Augen nicht. Die Plane war aufgeschlitzt und mehrere Kästen Wein von der Ladefläche entwendet.Die Autobahnpolizei Coburg sucht in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 09561/645-211 nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.