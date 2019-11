Diebstahl aus leer stehendem Haus

Unbekannte Täter sind in den letzten Tagen in ein leer stehendes Anwesen in der Forchheimer Straße in Igensdorf eingebrochen. Durch eine Hintertür gelangten sie in das Haus und sägten mit einer Stichsäge ein Loch in eine Holztür im Erdgeschoss. Dort befindet sich ein schon lange nicht mehr genutzter Verkaufsraum, in dem sich noch alte Ware befindet. Hier wurden die Vitrinen geöffnet und Sachen entnommen. Der genaue Entwendungsschaden kann nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.