Diebstahl aus Fischerhütte

Zwischen Karfreitag und Dienstag, 3. April, hat ein bislang unbekannter Täter in Premich in der Flurabteilung Roßhaupt den Zaun einer Teichanlage durchtrennt, die Metalltür zum ehemaligen Bruthaus aufgebrochen und aus einem unverschlossenen Kühlraum verschiedene Werkzeuge entwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 1500 Euro, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol