Diebstahl auf einem Wiesengrundstück

In der Zeit von Donnerstag, 28. Februar, bis Montag, 4. März, ist in Dormitz von einem Traktor das Anhängemaul im Wert von etwa 1100 Euro entwendet worden. Der Traktor stand abgestellt auf einem Wiesengrundstück in der Sebalder Straße. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900 entgegen. pol