Diebstahl an Weihnachten

Am Weihnachtsabend hielt sich ein 31-jähriger Student in einer Gaststätte in der Erlanger Innenstadt auf. Kurz vor Mitternacht ging der Mann in den Außenbereich, um eine Zigarette zu rauchen. Dabei ließ er seinen Rucksack am Tisch zurück. Als er kurze Zeit später wieder an seinen Tisch zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Rucksack gestohlen worden war. Darin befanden sich drei nicht geöffnete Weihnachtsgeschenke sowie ein hochwertiger PC. Der Diebesschaden beträgt laut Polizeibericht rund 1000 Euro. pol