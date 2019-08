Diebstähle aus Garagen

Gleich zweimal in einer Nacht schlugen bislang unbekannte Einbrecher in Elfershausen und Aura zu. Sie drangen in Garagen ein und ließen Werkzeuge mitgehen.

Am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, wurde ein Hausbesitzer in der Straße "Am Friedhof" in Elfershausen wach, weil er Geräusche aus dem Garten hörte. Zunächst dachte er sich nichts dabei. Gegen 11 Uhr bemerkte er dann, dass die Garagentüre beziehungsweise das Gartentor offenstand. Beim genaueren Hinsehen stellte er dann fest, dass die Garage durchwühlt war und mehrere Werkzeuge fehlten.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 1300 Euro. Des Weiteren wurde von der Ladefläche eines Firmenfahrzeugs ein Niveliergerät mit Stativ im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Dieses befand sich in einer unverschlossenen Kunststoffbox auf der Ladefläche eines Kleintransporters, der vor dem Anwesen am Fahrbahnrand abgestellt war.

Zwei Personen gesehen

Ebenfalls am Samstagmorgen wurde die Bewohnerin eines Anwesens in der Straße "Am Hopfacker" in Aura durch Geräusche von der Straße geweckt. Gegen 3.30 Uhr konnte sie vor dem Anwesen zwei männliche Personen erkennen, die jeweils einen Werkzeugkoffer mit der Aufschrift "Hilti" trugen. Einer der beiden Personen hielt dabei eine Art "Gasflasche" in der Hand. Als die beiden Unbekannten die Frau sahen, drehten diese kommentarlos um und entfernten sich auffällig gemütlich vom Tatort. Auf Ansprache der Frau reagierten sie nicht.

Erst gegen 9 Uhr bemerkte der Ehemann dann, dass eine unverschlossene Tür neben der Garage beziehungsweise die unverschlossene Türe zur Garage offenstand. Beim genaueren Hinsehen stellte er fest, dass die Garage durchwühlt wurde und ein gelber Bohrschrauber der Marke DeWalt und ein roter Hilti Bohrhammer fehlten.

Die Zeugin beschrieb die beiden Unbekannten so: Die Männer waren nicht maskiert, trugen jeweils eine Baseballcap, beide blaue Jeans und dunkle, langärmelige Oberteile. Die Zeugin konnte einen "amerikanischen Van" mit knarzender Federung feststellen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. pol