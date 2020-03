Diebisches Trio stiehlt ein T-Shirt

Drei junge Mädchen betraten am Samstag gegen 16.15 Uhr in der Hammelburger Innenstadt ein Bekleidungsgeschäft. Mitarbeiterinnen sahen, dass sie mit einem Pullover und einem T-Shirt zu den Umkleidekabinen gingen. Da sie danach das Geschäft direkt wieder verlassen haben, wurde die benutzte Kabine überprüft. Dort lagen jedoch nur der Pullover und ein abgerissenes Preisschild. Bei der Absuche des Außenbereichs konnte das Trio in der Nähe festgestellt und ins Büro gebeten werden. Die Polizeistreife konnte das T-Shirt im Wert von 9,99 Euro bei den Mädchen zunächst nicht finden. Eine Absuche des Laufweges der Mädchen ergab, dass sie es im Außenbereich abgelegt hatten. Gegen die beiden 14 und 15 Jahre alten Schülerinnen, die sich in der Kabine aufhielten, wird Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. pol