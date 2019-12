Diebisches Trio hat in Kronach Erfolg

Drei unbekannte Männer betraten am Mittwoch gegen 13.20 Uhr einen Telefonladen in der Innenstadt und entwendeten durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver ein hochpreisiges Mobiltelefon im vierstelligen Eurobereich. Während einer der Männer den Geschäftsmitarbeiter ansprach und ablenkte, löste ein anderer den Diebstahlalarm eines Telefons aus. In der Zeit, in der der Geschäftsmitarbeiter den Alarm zurücksetzte, machte sich wiederum ein anderer aus dem Trio an einem iPhone 11 Pro Max zu schaffen, entfernte die Diebstahlsicherung und tauschte das Geräte gegen einen wertlosen Dummy aus. Der Diebstahl fiel auf, als die drei Männer den Laden verließen. Der Shop-Mitarbeiter folgte den Unbekannten in Richtung Marienplatz und verlor sie im Bereich der Hirtengasse aus den Augen. Laut Polizei handelt sich bei den Tätern offensichtlich um eine bundesweit agierende Tätergruppe, die mit dieser Masche schon in anderen Geschäften erfolgreich war. pol