Diebisches Pärchen in der Mainau erwischt

Bei der Polizeiinspektion Lichtenfels ging am Dienstagmittag die Mitteilung ein, dass sich ein Pärchen, welches wegen Ladendiebstahls dringend tatverdächtig ist, momentan in einem Drogeriemarkt in der Mainau aufhalte. Durch die sofort hinzugerufenen Streifenbesatzungen konnten die beiden, ein 32-Jähriger und seine 23-jährige Freundin, in der Mainau vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen zufolge dürften die beiden für zahlreiche Ladendiebstähle im Stadtgebiet in den letzten Wochen verantwortlich sein. Bei dem Pärchen wurde Diebesgut aus verschiedenen Geschäften rund um die Mainau im Wert von etwa 30 Euro sichergestellt, welches sie am Dienstag entwendet hatten. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Anschließend wurde der Mann für die nächsten Monate in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er seine offene Haftstrafe für vorangegangene Straftaten absitzen muss. pol