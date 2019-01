Diebische Elstern

Am Montagmorgen ist ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in der Pretzfelder Straße in Ebermannstadt auf zwei beim Einkaufen befindliche Frauen aufmerksam geworden. Während sie Waren in den Einkaufswagen legten, verstauten sie auch zwischendurch weitere Artikel in ihre mitgeführten Taschen. An der Kasse wurden jedoch nur die Sachen aus dem Einkaufswagen bezahlt.

Der Detektiv hielt deswegen die beiden Frauen nach der Kasse an. Die ältere Dame stieß daraufhin den Einkaufswagen gegen das Bein des Detektivs und wollte flüchten. Doch der Detektiv ging ihr nach und hielt sie fest. Die renitente Frau versuchte vergebens, den Griff zu lösen, indem sie mit Händen und Füßen um sich trat und schlug. Letztendlich konnten die beiden Damen der Polizei Ebermannstadt übergeben werden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei den "diebischen Elstern" um Mutter und Tochter im Alter von 75 und 49 Jahren handelte. Sie hatten versucht, Waren im Wert von 75 Euro an der Kasse vorbeizuschleusen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. pol