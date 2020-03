Diebin kapituliert vor dem Videobeweis

Ein spezieller Fall von Diebstahl: Nahrungsmittel im Wert von 13 Euro hat am Dienstagnachmittag eine 44-Jährige aus dem Verkaufsregal eines Selbstvermarkters in Neida gestohlen. Die Waren wie Nudeln, Honig und Kartoffeln können dort in Selbstbedienung aus dem Verkaufsregal genommen werden. Die Ware muss dann durch Einwurf des Geldes in einen Geldsammelbehälter bezahlt werden. Die Coburgerin warf allerdings keine 13 Euro in die Metallkasse, sondern lediglich einen kleinen "Pro-forma-Cent-Betrag", wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet. Nachdem der Verkaufsbereich videoüberwacht ist, konnten anhand der Aufzeichnungen die Beamten der Polizeiwache Bad Rodach die 44-jährige Diebin ermitteln. Nach anfänglichem Leugnen gab sie den Diebstahl aufgrund des Videobeweises schließlich zu. Gegen die Frau ermittelt die Polizeiwache Bad Rodach wegen Diebstahls. pol