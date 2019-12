Diebin auf frischer Tat gefasst

Am Dienstagmittag hat ein Mitarbeiter des Rewe-Markts in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) beobachtet, wie eine 49-jährige Frau mit einer vollen Tragetasche den Kassenbereich und den Supermarkt verließ, ohne

die Waren zu bezahlen. Der Angestellte sprach daraufhin die Frau an und bat sie ins Büro. In der Tragetasche befanden sich verschiedene Lebensmittel im Wert von über 70 Euro. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde sie zur weiteren Abklärung auf die Polizeiwache nach Uttenreuth gebracht. Der zuständige Staatsanwalt ordnete eine Strafe wegen des Diebstahls in Höhe von 250 Euro an, die sofort bar bezahlt werden mussten. Nachdem die Frau noch einen Zustellungsbevollmächtigten ernannt hatte und erkennnungsdienstlich behandelt worden war, konnte sie die Polizeidienststelle wieder verlassen.