Zwei 19-Jährige haben in Bamberg Waren im Wert von 200 Euro gestohlen. Am Montagnachmittag waren die zwei Männer aus dem Bamberger Umland auf Diebeszug. Zuerst haben die beiden in einem Bekleidungsgeschäft in Hallstadt zugeschlagen, bevor sie in der Bamberger Innenstadt in mehreren Läden Kosmetik klauten. In einem Kaufhaus am Grünen Markt konnten die zwei schließlich von einem Angestellten gestellt werden. In ihren Taschen wurde schließlich die Kosmetik und Bekleidung gefunden.