Diebestour in der Innenstadt

Am Samstagmittag wurde eine 44-jährige Frau in einem Drogeriegeschäft in der Bamberger Innenstadt beim Ladendiebstahl ertappt. Die Dame, unterwegs mit Kinderwagen und ihrem zweijährigen Sohn, steckte ein Parfum im Wert von 140 Euro in ihre Tasche. Nach Eintreffen der Polizei wurden die Frau und ihre mitgeführten Sachen durchsucht. Dabei kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Es stellte sich heraus, dass die Frau kurz zuvor zwei weitere Ladendiebstähle begangen hatte. Aus zwei Bekleidungsgeschäften der Innenstadt hatte sie Damen- und Kinderbekleidung im Gesamtwert von etwa 55 Euro entwendet.