Diebestour durch die Innenstadt

Zwei Jugendliche aus dem westlichen Landkreis Erlangen-Höchstadt sind am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt beim Ladendiebstahl ertappt worden. Die beiden 16-jährigen Mädchen wurden laut Polizeibericht von einer aufmerksamen Verkäuferin eines Drogeriemarktes dabei beobachtet, wie sie sich auffällig an einem Regal aufhielten. Im weiteren Verlauf entwendeten die beiden Mädchen Kosmetikartikel im Wert von rund acht Euro. Nachdem die beiden das Geschäft verlassen wollten, wurden sie von der Verkäuferin angehalten und anschließend einer hinzugezogenen Streife der Erlanger Polizei übergeben.

Kosmetik und Kleidung

Die eingesetzten Beamten stellten dann im Rahmen der weiteren Ermittlungen fest, dass die beiden Mädchen vorher in mehreren Geschäften weitere Kosmetikartikel sowie Oberbekleidung im Gesamtwert von rund 170 Euro gestohlen hatten. Die gestohlene Ware wurde sichergestellt und die beiden Täterinnen mit zur Dienststelle genommen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die beiden ihren verständigten Eltern übergeben. Gegen die Mädchen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. pol