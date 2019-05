Diebespärchen zieht durch die Outlets

Der Aufmerksamkeit eines Ladendetektives ist es zu verdanken, dass mehrere Ladendiebstähle in Herzogenauracher Outlets aufgeklärt werden konnten. Am Samstagnachmittag fiel dem Ladendetektiv ein 26-jähriger Mann in dem Outlet auf, der drei Paar Schuhe in eine Sporttasche packte und mit den vier Artikeln den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Er wurde vom Ladendetektiv gestellt und der Polizei übergeben. Bei der anschließenden Überprüfung seines Fahrzeugs kam weiteres Diebesgut zum Vorschein, das einem anderen Outlet in Herzogenaurach zugeordnet werden konnte. Es handelte sich um Schuhe, ein T-Shirt und eine Shorts. Die gestohlenen Artikel haben einen Gesamtwert von knapp 400 Euro. Auch der Begleiterin des 26-Jährigen konnten Diebstähle in den zwei Outlets nachgewiesen werden. Die 21-jährige Frau entwendete insgesamt sieben Paar Sportschuhe im Wert von über 550 Euro. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.