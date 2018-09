Diebespaar dingfest gemacht

Durch die Mithilfe von aufmerksamen Zeugen hat es die Polizei am Samstag geschafft, ein Diebespaar zu überführen. Die beiden jungen Männer im Alter von 27 und 28 Jahren wurden von Zeugen beobachtet, wie sie gegen 12.30 Uhr ein Sportartikelgeschäft im Gewerbegebiet am Hafen betraten und sich dort auffällig verhielten. "Als der erste der beiden Männer das Geschäft wieder verließ, schlug die Alarmanlage der Warensicherung an. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf", berichtet die Polizei. Dies bemerkte der junge Mann und ergriff die Flucht, die Beute, ein Paar Schuhe im Wert von rund 90 Euro, warf er weg. "Nun wollte auch der zweite junge Mann aus dem Geschäft gehen, wurde aber von weiteren Zeugen festgehalten und an die Polizei übergeben", so die Beamten. Mittlerweile hat die Polizei beide Täter ermittelt, diese werden wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls angezeigt. red