Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Verbrauchermarkt in der Mittelstraße ein 38-jähriger Kronacher dabei beobachtet, wie er zum Verkauf angebotene Lebensmittel in seinen mitgeführten Turnbeutel steckte. Da er diese Waren im Wert von zehn Euro an der Kasse nicht bezahlte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl und ein Hausverbot für diesen Supermarkt.