Unter anderem Getränke und Naschsachen entwendeten am Mittwochnachmittag zwei Schüler im Alter von elf Jahren im Edeka-Markt in Oerlenbach. Beim Verlassen des Geschäftes wurden sie vom Marktleiter auf den Diebstahl angesprochen. Im Rucksack konnten dann die Waren aufgefunden werden. Die Schüler gaben den Diebstahl zu und wurden anschließend an ihre Eltern übergeben, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Pressebericht. pol