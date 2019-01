Diebesgut im Kinderwagen versteckt

Eine Packung Arzneimittel war das Objekt der Begierde eines 30 Jahre alten Ladendiebs, der am Montagnachmittag einen Discounter im Fabrikweg aufsuchte. Das Diebesgut verstaute der Mann in einem mitgeführten Kinderwagen und wollte so an der Kasse vorbeikommen, ohne für die Ware zu bezahlen. Mit einer Videoaufzeichnung konnte der Langfinger jedoch an Ort und Stelle überführt werden. pol