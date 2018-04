Diebesgut im Kinderwagen versteckt

Eine 37-jährige Frau entwendete am Dienstag gegen 15.45 Uhr, aus einem Geschäft in der Steubenstraße mehrere Kosmetikartikel sowie Lebensmittel im Wert von insgesamt 38,55 Euro. Sie hatte die entwendeten Waren in ihrem mitgeführten Kinderwagen so versteckt, dass diese nicht sichtbar waren. Auf Nachfrage gab sie die Waren jedoch bereitwillig heraus. Auf die Dame kommen nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl sowie ein Hausverbot zu. pol