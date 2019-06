Diebesduo unterwegs

Zwei Schwestern werden derzeit von der Polizei gesucht. Am Freitag, gegen 12.30 Uhr, meldete die Angestellte eines Schuhfachmarktes in der Mainau einen Ladendiebstahl. Die zwei Diebinnen seien mit ihrer Beute geflüchtet. Die Warnanlage habe angeschlagen, als die zwei jungen Frauen das Geschäft verlassen hätten. Trotz der Aufforderung des Personals, stehenzubleiben, seien die beiden in Richtung Stadtmitte weggerannt. Nun fehle ein Paar Sportschuhe der Marke Bench mit rotbraunen Streifen, Größe 38, im Wert von 39,90 Euro. Die Diebinnen, zwei Schwestern, sind jedoch sowohl dem Personal als auch der Polizei bekannt. Sie werden auch wegen anderer Sachverhalte gesucht. Wer Angaben zu ihrem Aufenthaltsort oder zum Diebstahl beziehungsweise zum Verbleib der Schuhe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lichtenfels zu melden. pol