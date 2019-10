Diebesduo packt gründlich ein

Unbekannte Täter entwendeten in einem Verbrauchermarkt in Breitengüßbach am vergangenen Freitag zwischen 16.40 und 16.50 Uhr Spirituosen im Wert von 265 Euro. Tatverdächtig sind eine Frau mit blonden Haaren, ca. 150 cm groß, ca. 45 Jahre alt, und ein Mann, ca. 175 cm groß, ca. 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren. Beide Tatverdächtige flüchteten aus dem Markt in südlicher Richtung und fuhren mit einem dunklen Audi mit einer ausländischen Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, zu melden.