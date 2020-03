Diebesbeute liegt im Auto

Eine mutmaßliche Ladendiebin ging der Polizei in Ebelsbach ins Netz. Die 60-jährige Frau hatte am Dienstagnachmittag den Kassenbereich eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße passieren wollen. Da die Diebstahlsicherungsanlage auslöste, wurde sie von der Filialleiterin angesprochen. Die 60-Jährige händigte einen unbezahlten Kosmetikartikel aus und eilte zu ihrem Fahrzeug, um dort ihre Handtasche zu verstauen. Bei der Personendurchsuchung konnte nichts aufgefunden werden. Jedoch wurde im Fahrzeuginneren in der Handtasche weiteres Diebesgut entdeckt, das sie ebenfalls im Markt entwendet hatte. Die nicht bezahlten Artikel im Wert von rund 45 Euro wurden an die Filialleiterin ausgehändigt. Die Frau erhielt in sämtlichen Filialen für ein Jahr Hausverbot. Zeugen sollen weitere Beobachtungen in dem Fall an die Polizei Haßfurt melden, Telefon 09521/9270.