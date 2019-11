Diebes-Pärchen will mit Parfüm verduften

Ein von der Polizei gesuchtes Diebes-Pärchen hielt sich am Donnerstagnachmittag zum wiederholten Mal in einem Drogeriemarkt in der Mainau auf. Die beiden wurden von einer Mitarbeiterin erkannt und umgehend die Polizei informiert. Polizeibeamte nahmen die zwei beim Verlassen des Geschäfts in Empfang. Sie hatten gestohlenes Parfüm im Wert von mehr als 430 Euro bei sich. Da das 29 und 32 Jahre alte Pärchen aus Redwitz mit dem Auto nach Lichtenfels gekommen war und drogentypische Auffälligkeiten aufwies, wurde ein Drogentest bei der 32-jährigen Fahrerin durchgeführt. Dieser verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Anzeigen werden folgen.