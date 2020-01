Diebe werden im Rohbau fündig

Aus zwei Rohbau-Wohnungen in einem Mehrgenerationenhaus in der Realschulstraße in Hirschaid entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18. Dezember und 7. Januar insgesamt 170 Quadratmeter Bodenisolierung und 600 Meter Rohrleitung für Fußbodenheizung im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Aufgrund der großen Menge an Baumaterial muss zum Transport ein Fahrzeug benutzt worden sein. Wer kann Angaben über den Verbleib der Materialen bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.