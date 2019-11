Diebe werden auf Werkstattgelände fündig

Von einem Werkstattgelände in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße in Hallstadt haben unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh ein schwarzes Zweirad der Marke Kawasaki/Ninja ZX ohne Kennzeichen gestohlen. Das Gelände ist mit einem elektrischen Schiebetor gesichert. Vermutlich wurde das Kraftrad in ein größeres Fahrzeug verladen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf geschätzte 8000 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib des Motorrades beziehungsweise zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.