Diebe waren in Coburg unterwegs

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Am Samstag, 30. März, zwischen Mitternacht und 9 Uhr wurde von Unbekannten aus einer Garage in der Rodacher Straße ein Laubbläser im Wert von 250 Euro entwendet. Etwa während desselben Zeitraums wurde ebenfalls aus dem Anwesen ein Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von 600 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise auf den/die Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol