In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, wurden in der Johannisstraße Bauzaunelemente entwendet, die als Absperrung für eine Veranstaltung dienten. Die unbekannten Täter nahmen einen Betonblock, zehn Werbebanner und eine Wanne mit Bauzaunzubehör mit. Es entstand Schaden in Höhe von rund 750 Euro.