Diebe suchsten Gremsdorf heim

Mehrere Diebstähle ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gremsdorf in der Straße Am Mauernwald. Aus einer Garage wurde ein mit Kettenschloss versperrtes schwarz-grünes Pedelec der Marke Cube im Wert von 1800 Euro entwendet. Des Weiteren wurde bei einem anderen Anwesen festgestellt, dass offensichtlich jemand in einer Garage zwei Autos auf unbekannte Weise geöffnet und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Ein geringer Bargeldbetrag wurde jedoch zurückgelassen. Die Polizeiinspektion Höchstadt bittet eventuelle Zeugen um Mitteilungen unter Telefon 09193/6394-0. pol