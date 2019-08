Das Fahrrad einer 49-Jährigen im Wert von 350 Euro haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Unbekannte aus dem Carport eines Anwesens in der Blumenstraße gestohlen. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahls und sucht Zeugen, die in der Nacht diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich an die Coburger Polizei zu wenden. pol