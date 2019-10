Diebe stehlen Diesel und Reserverad

Unbekannte Diebe haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A 3 in der Nähe von Schlüsselfeld an einem Lkw zu schaffen gemacht. Der 56-jährige Fahrer des Sattelzugs stellte am Dienstag gegen 20 Uhr seinen Sattelzug auf dem Autobahnparkplatz Heuchelheim in Fahrtrichtung Nürnberg ab, um seine vorgeschriebene Pause zu machen. Als er am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er bei der Abfahrtskontrolle fest, dass bislang unbekannte Diebe 400 Liter Diesel aus seinem Tank abgezapft haben. Zudem stahlen sie ein nagelneues Reserverad des Sattelaufliegers. Den Schaden schätzt der Mann auf etwa 1020 Euro. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 09302/9100 entgegen.