Diebe stehlen Diesel und Maschinen

Unbekannte haben eine Baustelle heimgesucht und sich dort "ordentlich bedient", wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet. Die Diebe trieben in der Nacht auf Dienstag ihr Unwesen auf einer Baustelle an der B 4 auf Höhe der Callenberger Unterführung. Aus einem Bagger zapften sie mindestens 220 Liter Diesel ab, nachdem sie das Tankschloss aufgebrochen hatten. Aus einem Baucontainer, der mit roher Gewalt aufgebrochen wurde, ließen die Diebe mehrere Baumaschinen im Wert von 8000 Euro mitgehen. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahlfalls. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich der Baustelle an der B 4 etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645 209 zu melden. red