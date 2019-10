In der Zeit von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in der Kapellenstraße das abgesperrte Pedelec eines Geschädigten. Das hochwertige Fahrzeug im Wert von etwa 3500 Euro stand versperrt vor dem Anwesen. - Auch in der Richard-Wagner-Straße und am Oberen Stephansberg wurden Diebstähle gemeldet: In diesen beiden Fällen sollen Fahrradsättel im Wert von je etwa 150 Euro entwendet worden sein. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.