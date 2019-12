Diebe sind auf Autokennzeichen aus

Bereits vorletzte Woche ist es nachts im Marloffsteiner Ortsteil Adlitz zu einem

Diebstahl von Kennzeichen an einem Auto gekommen. Zwei wahrscheinlich betrunkene Männer waren Samstagnacht, 23. November, gegen 1.30 Uhr in der Ortschaft unterwegs und betraten grölend den Innenhof eines Anwesens, wo sie an einem geparkten Auto die

Kennzeichenhalterung samt Kennzeichen abrissen und mitnahmen. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land nimmt Hinweise zu den Dieben unter Telefon 09131/760-514 entgegen. pol