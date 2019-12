Diebe schnappen sich Gerät für 4000 Euro

Am Ortsrand im Bereich der "Höllschwärz" war in einem Graben ein roter Mulcher abgelegt. Dieser wurde in der Zeit vom 3. bis 5. Dezember von einem Unbekannten entwendet. Das Gerät hat einen Wert von 4000 Euro. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Gerätes nimmt die Polizei in Haßfurt unter Rufnummer 09521/9270 entgegen.