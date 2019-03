Diebe montieren Räder und Autoteile ab

Im Zeitraum zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, entwendeten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses in Kronach an insgesamt fünf Fahrzeugen Kompletträder, Lüftungsgitter und Spiegelgläser. Zusätzlich zum Wert der gestohlenen Gegenstände in Höhe von 6500 Euro verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Da am Tatort ein Werkzeug zum Öffnen der Radmuttern aufgefunden wurde, könnten die Täter gestört worden sein. Zeugen werden gebeten , sich bei der Polizei Kronach unter der Tel. 09261/5030 zu melden. pol