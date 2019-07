An einem Anwesen in der Sandgrube haben Unbekannte irgendwann zwischen Donnerstag und Samstag Teile einer am Haus angebrachten Kupferdachrinne im Wert von 500 Euro entwendet. Die unbekannten Täter behalfen sich mit einer aufgefundenen Leiter, um die Dachrinne abzumontieren. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.