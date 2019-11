Diebe lassen Motorsägen mitgehen

In der Zeit von Donnerstag bis Montag letzter Woche sind bei Heroldsberg (Kreis Erlangen-Höchstadt) aus einem Autoanhänger der Bayerischen Staatsforsten drei hochwertige Motorsägen der Marke Husqvarna entwendet worden. Der Anhänger stand im Waldgebiet Schäfecke nahe der B 2. Am Hänger wurden vom unbekannten Täter die Schließzapfenaufnahmen abgeschraubt. So konnte die seitliche Klappwand geöffnet werden, hinter der die Kettensägen standen. Weiter wurden an dem Anhänger drei der vier Reifen an den Flanken aufgeschlitzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760-514 entgegen. pol