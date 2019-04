Diebe konnten überführt werden

Bereits am 4. April meldete ein Geschäft in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße einen Ladendiebstahl. Drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren entwendeten aus einem Verkaufsständer vor dem Geschäft zwei Halsketten und rannten in Richtung Stadtmitte davon. Aufgrund der Videoaufzeichnungen im Geschäft konnte eine Täterbeschreibung herausgegeben werden, allerdings blieb die Suche zunächst erfolglos. Rund eine Woche später konnten durch gezielte Überwachung der Mangstraße zwei der gesuchten Täter in einer Gruppe Jugendlicher angetroffen werden. Sie fielen den Beamten durch die auffällige gelbe Jacke auf, die einer der beiden trug. Auf Nachfragen gaben beide ihre Beteiligung am Diebstahl zu. Der dritte Täter wird noch ermittelt.