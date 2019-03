Diebe in Möhrendorf unterwegs

Von Donnerstag bis Samstag letzter Woche haben sich Unbekannte an einem Rohbau in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt), An der Marter, zu schaffen gemacht. Dabei hebelten sie die Baustellentür auf und entwendeten eine Heizkanone und zwei Zimmermannsböcke. Die Einbrecher müssen mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise an die Polizei Erlangen-Land.