Diebe in der evangelischen Kirche

Am Dienstag, während der Kirchenöffnungszeit, brach ein Unbekannter den Opferstock in der Erlöserkirche auf und entwendete das eingeworfene Kerzengeld. Der entstandene Sachschaden an dem Behältnis übersteigt den geringen, erbeuteten Geldbetrag. Verdächtige Wahrnehmungen können an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90, gemeldet werden. pol