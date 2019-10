Werkzeug und Baumaterial im Wert von etwa 4500 Euro sind aus einem Rohbau an der Bayreuther Straße in Forchheim entwendet worden. Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen liegen. Zeugen, die im Bereich Bayreuther Straße/Handwerkerhof zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.