Diebe holen sich hochwertiges Gerät

Drei hochwertige Winkelschleifer im Wert von 1000 Euro haben zwei unbekannte Männer am Montag um 14.30 Uhr aus einem Fachgeschäft für Farben in der Friedrich-Rückert-Straße gestohlen. Die drei Baumaschinen, die gegen Wegnahme besonders gesichert waren, wurden dabei aus der Auslage entwendet. Die beiden Männer flüchteten mit einem weißen Mercedes-Kombi mit polnischer Zulassung in unbekannte Richtung. Obwohl die polizeiliche Fahndung rasch anlief, konnten die Männer nicht mehr aufgegriffen werden. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. pol