Diebe hatten es auf Kiefern abgesehen

In der Zeit vom 1. September bis 12. November entwendeten unbekannte Täter sechs Kiefern aus dem Hauptsmoorwald, Gebiet "Grüner Tisch" an der Staatsstraße 2281. Die Bäume haben einen Wert von 200 Euro. Anhand der Spuren ist zu erkennen, dass die Diebe die Bäume mittels einer Winde aus dem Dickicht gezogen und direkt vor Ort in kleine Stücke zersägt und dann mitgenommen haben. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen. pol