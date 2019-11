Diebe haben LED-Lampen im Visier

Aus einem auf dem Gelände des Sportvereins in Sassanfahrt aufgestellten Zelt entwendeten Unbekannte am Samstag zwischen 1 und 12.30 Uhr vier LED-Lampen im Wert von rund 250 Euro, die an den Verstrebungen befestigt waren. Des Weiteren wurden mehrere Stromkabel durchgezwickt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.