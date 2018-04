Diebe haben es auf E-Bikes abgesehen

Diebe hatten es donnerstags und freitags auf Elektrofahrräder abgesehen. Am Freitag wurde in der Zeit von 15.15 bis 18.15 Uhr in der Steubenstraße ein schwarzes Damen-E-Bike entwendet. Das Fahrrad, Marke Pegasus, mit zwei grauen Packtaschen und Gepäckträger, war mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer befestigt. Der schwarze Akku ist unter dem Gepäckträger angebracht. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf rund 2500 Euro. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendete außerdem ein bislang unbekannter Täter in der Ludwigstraße aus einem Hinterhof ein braun-weißes Damen-E-Bike der Marke Winora. Das Rad war in einem verschlossenen Holzschuppen untergestellt. Der Schaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol