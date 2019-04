Diebe haben es auf Brennholz abgesehen

Aus dem Hof eines Anwesens in der Bergstraße in Bischberg entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochmittag bis Samstagvormittag einen halben Ster gesägtes und aufgestapeltes Buchenholz. Wem sind zu besagter Zeit verdächtige Personen aufgefallen in der Bergstraße und wer kann sachdienliche Hinweise auf die Holzdiebe machen? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol