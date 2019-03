Diebe haben es auf Altbatterien abgesehen

Im Tatzeitraum vom Freitag bis zum Montag wurden von einem Firmengelände in den Bruckwiesen in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) insgesamt 120 bis 130 Altbatterien, die dort in drei unversperrten Kunststoffcontainern gelagert waren, von unbekannten Dieben gestohlen. Die Ketten samt Schloss konnten in der Nähe des Tores aufgefunden werden. Die Täter hatten das versperrte Tor zum Außenlager geöffnet und waren so auf das Firmengelände gelangt. Der Abtransport muss mit einem Anhänger oder Transporter erfolgt sein.