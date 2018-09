Diebe griffen schnell zu

Bereits am Freitag, 31. August, gegen 13.15 Uhr, verlor eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Starkenfeldstraße ihre Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und zwei Scheckkarten im Gesamtwert von knapp 100 Euro. Als sie den Verlust bemerkte, war die Geldbörse bereits weg. Gegen 15.15 Uhr am selben Tag vergaß eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Franz-Ludwig-Straße ihre Handtasche in einer Umkleidekabine. Daraus entwendete ein Unbekannter, der sie vermutlich beobachtet hatte, einen dreistelligen Bargeldbetrag.